قطار امتحانات الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء

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القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية، صباح اليوم الأحد، أداء امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 فى مادتى الجغرافى والكيمياء، حيث يؤدى طلاب (الشعبة العلمية) الامتحان فى مادة الكيمياء، بينما يؤدى طلاب (الشعبة الأدبية) الامتحان فى مادة الجغرافيا، وذلك لمدة ثلاث ساعات.

وحرص الطلاب على المراجعة قبل دخول اللجان، مؤكدين أن المادتين تحتاجان إلى تركيز كبير ودقة فى ترتيب المعلومات ونواتج التعلم، كما شجعت بعض الأمهات أبنائهم بالتواجد معهم وتحفيزهم وطمأنتهم قبل دخول اللجان.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، قام مسؤولو اللجان بتطبيق الكشف الإلكتروني على الطلاب منذ الساعة الثامنة والنصف باستخدام العصا الإلكترونية، للتأكد من عدم اصطحاب أي طالب أجهزة محمول أو أي وسيلة إلكترونية قد يستخدمها في الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة.

ونبه رؤساء اللجان على الطلاب بعدم دخول اللجان وبحوزتهم أي وسائل غش وخاصة التليفون المحمول، مؤكدين أن عدم دخول الطلاب بوسائل غش يسهل إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية وتستغرق هذه الإجراءات وقت طويل.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحانات مادتى الجغرافيا والكيمياء المدارس ولجان سير الامتحانات، للاطمئنان على استلام رؤساء اللجان صناديق الأسئلة، وأكدت الوزارة أن الأسئلة وصلت بأمن إلى اللجان وتأمين كامل من قبل الجهات المختصة، مشددة على أن صناديق الأسئلة لا يتم فتحها إلا فى المواعيد المحددة قبل انطلاق موعد الامتحان بدقائق.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات وعدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء، موضحة أن الكيمياء مجموعها الكلى 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا.



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء



قطار الثانوية العامة يصل محطة الجغرافيا والكيمياء