شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أطنان و702 كيلو لحوم مذبوجة خارج المجازر الحكومية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/6/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 22/6/2023، حملات تفتيشية مكثفة على أسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة مدير الطب البيطري بالجيزة، أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 4 طن و702 كيلو لحوم ومصنعات، منها 1977 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و2725 كيلو هياكل دواجن ومصنعات ومقطعات لحوم وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحياء جنوب الجيزة والهرم وبولاق الدكرور والوراق وأكتوبر والدقي وزايد 1 وأبو النمرس والعجوزة والمنيرة الغربية، مؤكدا تحرير 29 محضراً قانونياً بشأنها.

يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها المعروضة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



حملات تفتيشية على أسواق عرض اللحوم بالجيزة



حملات تفتيشية على أسواق عرض اللحوم بالجيزة



حملات تفتيشية على أسواق عرض اللحوم بالجيزة



حملات تفتيشية على أسواق عرض اللحوم بالجيزة