شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: -الطماطم بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ12.5 جنيه. ‏-البصل الأبيض بـ18 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ18 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ21.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ19.5 جنيه. -الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه. -بامية بـ30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ18جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ21 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ21 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. -الموز البلدى بـ15 جنيها.

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