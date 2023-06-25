شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: توفير 190 سيارة إسعاف بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت "وزارة الصحة" السعودية جاهزية منشآتها الصحية في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ؛ لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

وأوضحت أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذًا جويًّا وبريًّا وبحريًّا، واستقبالهم ومتابعة تحقيقهم الاشتراطات الصحية، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، تتضمن مستشفيات ميدانية، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، والعمل على زيادة سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا، كما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا، يقوم على خدمتهم من الكوادر الصحية المؤهلة أكثر من 32 ألف ممارس.

وبيَّنت "الصحة" أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي بعد تسجيله نجاحًا وتميزًا في موسم الحج الماضي، حيث تم إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام.

وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وجهَّزت عربات متنقلة طبية تكون موجودة على خط المشاة بين المشاعر المقدسة، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركزَ طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.