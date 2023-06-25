شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت واشنطن وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية، وذلك حسبما لأفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف إقامة "قطار هوائي " في عمق القدس المحتلة وذلك بعد مُصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إقامة القطار ورفض جميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، خط القطار جزءًا لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية، وجزءا من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم .