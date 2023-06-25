شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس وقفة عرفات ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال وقفة عرفات يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو، حيث تتوقع أن يشهد هذا اليوم طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الثلاثاء المقبل وقفة عرفات، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء المقبل 27 يونيو وقفة عرفات، كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 29 درجة

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.