شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: استئناف الامتحانات 2 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى، ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم استئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً تلقاه من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016. وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى، ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم استئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023. وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: استئناف الامتحانات الأحد 2 يوليو وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق، لافتا إلى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، في ظل توفير كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر. واصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية". شكا طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، مؤكدين أن الأسئلة صعبة وفى مستوى مدرس المادة وليس الطالب، كما دخل بعض الطلاب فى حالة من البكاء بسبب صعوبة الامتحان، موضحين أن الأسئلة جميعها غير مباشرة وخاصة الكيمياء العضوية، كما طالبوا بمراعاتهم فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان، فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان مادة الجغرافيا، موضحين أنها أسئلة مباشرة وتضمنت بعض الجزئيات الصعبة فى مستوى الطالب المتفوق. طلاب الثانوية العامة يشكون من صعوبة امتحان الكيمياء وأسئلته غير المباشرة مد المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، زيارة مفاجئة لمحافظة السويس، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة. واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة آخر مستجدات سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظ. قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل. سفير الصين: بكين حريصة على تطوير التعاون فى مجال الفضاء مع مصر وزير التعليم: عدم السماح لمقدرى درجات امتحانات الثانوية العامة باصطحاب المحمول وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز الاحتياطى

رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المسابقات المركزية

قررت واشنطن وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية، وذلك حسبما لأفاد موقع العربية فى شريط عاجل. طقس حار نهارا معتدل ليلا وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء. طقس حار نهارا معتدل ليلا وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، متابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع منتخب السويس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام منتخب السويس مكونا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمود كهربا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام السويس.. عبد القادر وشريف وكهربا فى الهجوم