شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": صرف 4 أيام دقيق للمخابز خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرف حصص الدقيق للمخابز 4 أيام طوال فترة عيد الأضحى المبارك عن الفترة من 27/6 الى ‏‏30/6 للمخابز التي سوف تعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل لهذه المخابز اضافة الى استمرار مد المخابز بالدقيق يوميا لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .

على جانب أخر، كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه باستمرار تيسير إجراءات توريد القمح المحلى وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى ،مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تم التوسع في إنشاء صوامع متطورة للحفاظ على تخزين الأقماح وأن هناك نظام تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، حيث يوجد لدى وزارة التموين الآن برنامجا إلكترونيا يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الأرغفة، وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه ، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ،واستلام المخابز الدقيق من المطحن، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.