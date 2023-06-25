شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسوية ودية لمستحقات بعض العمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن نجاح مديرية العمل بسوهاج بإنهاء إجراءات التسوية الودية لمستحقات 33 عاملا غير منتظم لدى إحدى شركات المقاولات بمبلغ 262 ألف جنيه، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج والذي أكد فيه أنه تنفيذاً لتكليفات الوزير حسن شحاتة وزير العمل بمتابعة العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم وضمان وصول مستحقاتهم المالية لهم وبمتابعة التسوية الودية التي تم إبرامها في نهاية فبراير الماضي ، بين شركة المقاولات والعمالة غير المنتظمة والتي تنص علي سداد مستحقاتهم كاملة بمجرد حصولها علي المستخلصات المالية من جهة الإسناد ، وهو ما تم حيث سددت الشركة مبلغ 262 ألف جنيه قيمة المستحقات المالية للعمالة غير المنتظمة لديها ممن تأخر صرف باقي أجورهم .

وأضاف مدير المديرية الى عقد اتفاق بين الشركة ووممثلها القانوني وبين مفوضي العمالة غير المنتظمة وممثلهم القانوني،وأقر الطرفان فيه بإنهاء النزاع وتسويته واستلامهم للمستحقات المالية وتنازلهم عن القضايا والمنازعات بين الطرفين .

قدم الطرفان الشكر لوزير العمل حسن شحاتة ولمديرية عمل سوهاج للجهد المبذول في تسوية النزاع واستقرار علاقة العمل وتجنب اللجوء إلى المنازعات القضائية ، مع تعهد الشركة بعدم تكرار ذلك مستقبلاً ..حضر الاتفاق وانهاء التسوية من المديرية : إلهام السيد مدير عام شئون المناطق ،و محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية ، وخلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ،و محمود فتحي مدير إدارة علاقات العمل.

كما نظمت مديرية العمل ببنى سويف ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين ،بتنظيم من إدارة الرعاية بالمديرية" حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بالمنشأت بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببني سويف، في تقريره للوزارة، أن الندوة ناقشت أحكام قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعى الثقافى فى شتى ميادين العمل . وذلك بحضور حمدى عزب مدير منطقة عمل بنى سويف والدكتورة سمر محمد الجبالى مديرية الصحة ، وسحر محمد محمد إدارة الرعايه، وناديه محمد بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، ومسئلولي الموادر البشرية بالمصنع: مصطفى جمال وعمرو أحمد.