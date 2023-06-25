شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا يُعيد مستحقات عمال مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن " المكتب " تلقى طلب المواطن ر.أ.ز المقيم بمحافظة القاهرة بشأن تضرره من عدم الحصول على مستحقاته التأمينية عن فترة عمله بدولة إيطاليا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتبين توافر متطلبات حصوله على معاش الشيخوخة، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) نجح المكتب في تسوية مستحقاته التأمينية وإقرار معاش شهري له بأثر رجعي تم صرفه اعتبارا من شهر يونيو الجاري فضلا عن تحويل كافة المبالغ المستحقة له.

وأوضح التقرير أنه في ذات السياق تلقى المكتب التماس من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لذويهم المتوفين عن فترة عملهم بإيطاليا وهم: ورثة المرحوم أ.م.أ من محافظة بورسعيد، وورثة المرحوم س.ع.ع من محافظة القاهرة، وورثة المرحوم ه.م.أ من محافظة الشرقية، وورثة المرحوم م.س.ا من محافظة المنوفية، وعلى الفور قام المكتب ببحث هذه المستحقات بالتنسيق مع هيئة التأمينات سالفة الذكر وتبين أحقيتهم جميعًا في الحصول على معاش الورثة، وبعد إرشادهم إلى المستندات المطلوبة ومساعدتهم في استيفائها تم تجهيز ملفاتهم وتسليمها إلى الهيئة المشار إليها لتسوية مستحقاتهم وتحويلها إليهم، وجاري المتابعة المستمرة لحين تحويل كافة المستحقات لذويها على حساباتهم البنكية بجمهورية مصر العربية.