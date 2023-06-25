شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعلن حالة الطوارئ فى كل مديريات الخدمات لاستقبال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
أكد محافظ القاهرة أن العالم وقف احترامًا عند يوم 30 يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصرى وعبر عن اصراره على اعلاء كلمته فى اختيار مصيره.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الانجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن ما يحدث فى مصر من انجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره ، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.
وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة التوسع فى نشر منافذ البيع بكافة أحياء العاصمة لتوفير السلع الغذائية واللحوم لإحداث توازن بالأسعار بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.
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