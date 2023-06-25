شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تشارك البيت الروسي بالقاهرة أعمال منتدى "وقت الأعمال الخيرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس في فعاليات افتتاح منتدى "وقت الأعمال الخيرية"، والذي استضافه البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة خاصة لفنون ذوي القدرات الخاصة.

هدف المنتدى إلى تهيئة الظروف لتبادل الخبرات بين متطوعي القطاع غير الربحي، فضلاً عن تحسين جودة المساعدة التطوعية، وتناول موضوعات خاصة بالتشخيص والتأهيل في مجال الإعاقة، خاصة اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتحدث فيه نخبة من المتخصصين من كلا من مصر وروسيا.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدى وجلسته الافتتاحية، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الروسية الممتدة منذ القرن التاسع عشر، وأن العلاقات الثقافية بين الجانبين متجذرة منذ عهود، والجانب الثقافي بين مصر وروسيا يعد جسرا مهما لتوطيد هذه العلاقات.

وثمنت المشرف العام على المجلس في كلمتها ما يقوم به البيت الروسي بالقاهرة من أدوار مقدرة على صعيد العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا وهو ما يترجم في المنتديات والملتقيات والمعارض الثقافية، وتميز البيت الروسي بالقاهرة في برامجه الدراسية ودوراته التدريبية المتخصصة في اللغات والكمبيوتر.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن مشاركة المجلس في فعاليات افتتاح منتدى "وقت الأعمال الخيرية" والذي تناول قضية متميزة من قضايا الإعاقة يعتبر مداً لجسور التواصل بين البلدين الصديقين، ومن هذا المنطلق قدمت المشرف العام على المجلس عدد من الأدوار التي يقوم بها المجلس في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه تفعيلا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لإستراتيجة مصر 2030 فقد تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يهدف إلى حماية حقوقهم المقررة دستوريا، هذا بجانب دوره في نشر الوعي بها وتنميتها والعمل على الإعلاء منها، وكذلك الإسهام في ضمان ممارستها في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، ولتحقيق تلك الأهداف فإن المجلس يقوم باقتراح السياسات العامة للدولة في دمج وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المجالات ومراجعة تقييم هذه السياسات وتطبيقها، كذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 10 لسنة 2018 وتقديم مقترح للتعديلات، كذلك يعمل المجلس على تبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل بهدف توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وأدوراهم في المجتمع.

وأشارت أن المجلس يعمل على توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، عن تطلعها للتعاون المثمر ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والبيت الروسي بالقاهرة وجميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة وذلك بهدف تبادل المعارف والخبرات وتوظيفها لدمج وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفعالة بالأنشطة الثقافية والفنية بما يساهم في تعديل الصورة الإيجابية عن امكانيات ومواهب الاشخاص ذوي الإعاقة.

في ذات السياق وعلى هامش فعاليات منتدى "وقت الأعمال الخيرية"، التقت الدكتورة إيمان كريم، بمجموعة من الخبراء الروس في مجال الإعاقة ضيوف المنتدى، بالإضافة إلى السيد مارات جاتينن، مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والسيدة آنا بيتوفا، رئيس مركز التربية العلاجية "الطفولة الخاصة" لبحث سبل وأوجه التعاون بين الطرفين بما ينعكس إيجابيا على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.