شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تحذر المواطنين: المزلقانات العشوائية تزهق الأرواح وتعطل حركة القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين، اليوم على صفحتها الرسمية، بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.