شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: عودة حركة الطرق إلى طبيعتها فى 3 مقاطعات بعد تسوية تمرد "فاجنر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الروسية عودة حركة المرور على الطرق إلى طبيعتها في مقاطعات ليبيتسك، وكالوغا وفورونيج، بعد تسوية تمرّد "فاجنر" وسحب آلياتها من الطرق الفدرالية.

وأعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه تم استئناف رحلات الحافلات في جميع الاتجاهات في المقاطعة وفي موعدها المحدد، فيما بعض الرحلات ألغيت من قبل شركات النقل، وجاري نشر الجدول الزمني الحالي لحركة الحافلات على الإنترنت.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا: "قررنا رفع القيود عن حركة المركبات الخاصة، على أن ترفع القيود عن حركة الشاحنات والحافلات خلال اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وفي مقاطعة فورونيج، أكدت السلطات أن محطات الحافلات في المقاطعة تعمل بشكل طبيعي ووفق جدولها المحدد.

كان المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف قد أعلن في وقت سابق عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد انصراف مقاتلي "فاجنر" من محيط مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومغادرة آلياتهم المدينة بمرافقة شرطة المرور.

وشهدت مدينة روستوف أمس تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة، وانسحبت قوات "فاجنر" ، في وقت لاحق من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين إلى بيلاروس وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم .

كما أعلنت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور على الطرق السريعة في المقاطعة.

وأشارت إلى أن حركة التنقل والمرور مفتوحة الآن، منوهة برفع جميع القيود المفروضة على الحركة في جميع طرق المقاطعة ومداخلها.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإقليمية في مقاطعة ليبيتسك الروسية، مغادرة وحدات قوات "فاجنر" العسكرية أراضي المقاطعة.

وقالت الحكومة: "لقد غادرت وحدات الشركة العسكرية الخاصة (فاجنر) المقاطعة".

من ناحية أخرى، أفاد تقرير للمخابرات البريطانية حول العملية الروسية في أوكرانيا، بأن الجيش الأوكراني يستغل خبرات الأسبوعين الأولين من هجومه المضاد الأخير لتحسين التكتيكات ويحرز تقدما في جميع المجالات الرئيسية.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية -والذي أوردته عبر موقع تويتر- فإنه في الأيام الأخيرة، عادت القوات الأوكرانية إلى وضعها مرة أخرى وشنت مرة أخرى عمليات هجومية كبيرة على ثلاثة محاور رئيسية في جنوب وشرق أوكرانيا.

وأضاف التقرير، أن الجيش الأوكراني يستغل الخبرة المكتسبة من الأسبوعين الأولين من الهجوم المضاد لتحسين التكتيكات لمهاجمة الدفاعات الروسية العميقة والمجهزة جيدا".

وتشير المخابرات البريطانية، إلى أن "الوحدات الأوكرانية تحقق تقدما تكتيكيا تدريجيا ولكنه ثابت في المجالات الرئيسية".

وفي الوقت نفسه، في منطقة لوهانسك بذلت القوات الروسية جهودا كبيرة لشن هجوم في غابة سيريبريانكا.

ووفقا للتقرير: "ربما يعكس هذا أوامر القيادة العليا الروسية المستمرة بمواصلة الهجوم كلما أمكن ذلك".