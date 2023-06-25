شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اتخاذ إجراءات لصالح الطلاب حال ثبوت صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.