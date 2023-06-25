شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس 1 يوليو إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تفعيل الخدمة الالكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023 - 2024، إلكترونيا بداية من 1 يوليو المقبل.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التحويلات بين الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وللتعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية ( باسورد).

وشددت مديرية التعليم القاهرة، يتم التنبيه مشدداً بضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية، أن التحويل الورقي ( اليدوي ) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.