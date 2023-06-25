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رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مخيمات ضيوف الرحمن فى عرفات

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القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

 

كما نجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى .

  

يأتي ذلك فى ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة إحتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

 

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تفقد مخيمات الحجاج
تفقد مخيمات الحجاج

 

مخيمات الحجاج من الداخل
مخيمات الحجاج من الداخل

 

مخيمات الحجاج
مخيمات الحجاج

 

مخيمات عرفة
مخيمات عرفة

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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