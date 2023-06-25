شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أكاديمية البحث العلمي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوم مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس - عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2022، وهي الجوائز التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، حيث تم إنشاء جوائز الرواد في 2012، وتم الإعلان عنها في مجلس الأكاديمية في دورته 154 بتاريخ 23/6/2012، بقرار رقم 2317، كما أنشئت جوائز المرأة في 2017، وتم الإعلان عنها في مجلس الأكاديمية في دورته 167 بقرار رقم 2433، وجاء تخصيص جوائز للمرأة تقديرا لدورها في التعليم العالي والبحث العلمي حيث تمثل ما يقرب من 50 % من قدرات مصر البشرية وعلمائها، وبلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام 12 جائزة بإجمالي ما يقرب من720 ألف جنيه مصري، حيث منحت جوائز الرواد لعدد 3 فائزين في مجالات العلوم الزراعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية وهم الدكتور ياسر شبانه، الدكتور محمد عبد الوهاب الزر، والدكتور عثمان لطفي السيد وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى درع الأكاديمية وشهادة تقدير.

واعتمد المجلس أيضا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 8 فائزات، منهم 4 جوائز تقديرية منحت للدكتورة سعاد الجنجيهي، والدكتورة نادية زخاري، والدكتورة فكيهة هيكل، والدكتورة ماجي الحلواني وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، وهناك أيضا 4 جوائز تشجيعية وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية.

وتم إعلان الأسماء كاملة على موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg