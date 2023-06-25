شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطلق حملة 100 يوم صحة ويتفقد السيارات الطبية المخصصة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تفقد رئيس الوزراء السيارات الطبية المخصصة للحملة، والتى ستتواجد بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.