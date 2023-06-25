شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى ورئيس وزراء الهند يؤكدان تميز العلاقات التاريخية بين البلدين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.
اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقاً لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أعلنت السلطات الروسية عودة حركة المرور على الطرق إلى طبيعتها في مقاطعات ليبيتسك، وكالوغا وفورونيج، بعد تسوية تمرّد "فاجنر" وسحب آلياتها من الطرق الفدرالية.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.
قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل.
قررت واشنطن وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية، وذلك حسبما لأفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
التشكيل المتوقع للأهلى أمام السويس.. عبد القادر وشريف وكهربا فى الهجوم
يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، متابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع منتخب السويس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام منتخب السويس مكونا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة
خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمود كهربا.
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