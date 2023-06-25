شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعتمد حركة ترقيات لـ 1596 عضوا بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة اليوم حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية بإجمالي عدد (1596) عضوًا.

وشملت حركة الترقيات الدرجات التالية:

١) عدد (96) نائبًا لرئيس الهيئة

٢) عدد (166) وكيل عام أول

٣) عدد (248) وكيل عام

٤) عدد (208) رئيس نيابة من الفئة أ.

٥) عدد (222) رئيس نيابة من الفئة ب.

٦) عدد (2) وكيل نيابة من الفئة الممتازة .

٧) عدد (204) وكيل نيابة

٨) عدد (450) مساعد نيابة.