شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 7 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 7 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى.. شراكة استراتيجية بين مصر والهند.. الرئيس السيسى يمنح رئيس الوزراء الهندى قلادة النيل.. استئناف امتحانات "الثانوية" 2 يوليو بالفيزياء والتاريخ.. تكثيف استعدادات "الرعاية الصحية" لاحتفالات "الأضحى" و"30 يونيو"

اقرأ أيضا..

7 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى.. شراكة استراتيجية بين مصر والهند.. الرئيس السيسى يمنح رئيس الوزراء الهندى قلادة النيل.. والزعيمان يبحثان تعظيم التبادل التجارى والسلع الاستراتيجية.. و"مودى" يدعو الرئيس لحضور قمة مجموعة العشرين

رئيسا وزراء مصر والهند يترأسان اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.. ويؤكدان التطلع للوصول بالتبادل التجارى إلى 12 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة.. ورئيس وزراء الهند يزور مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية





رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من رئيس "التنظيم والإدارة" بشأن سير المسابقات المركزية.. ويؤكد: الأكفأ سيحصل على الوظيفة العامة.. "مدبولى" يشدد على ضمان الحق فى تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.. وصالح الشيخ: بوابة الوظائف الحكومية هى الآلية الوحيدة لنشر إعلانات المسابقات والتواصل بين المتقدم والجهاز

استئناف امتحانات "الثانوية" 2 يوليو بالفيزياء والتاريخ





تكثيف استعدادات "الرعاية الصحية" لاحتفالات "الأضحى" و"30 يونيو"

فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.. توطين الصناعة المحلية طريق "الجمهورية الجديدة" لدعم الاقتصاد المصرى

بدء التشغيل لمركز التجميع.. مصر تتسلم النموذجين الكهربى والميكانيكى للقمر الصناعى "مصر سات 2" من الصين