شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون مستفيدة من خدمات التوجيه والإرشاد داخل المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز عدد المستفيدات من خدمات التوجيه والإرشاد التي تقدمها الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مليون مستفيدة، من قاصدات المسجد الحرام خلال الأيام الماضية من شهر ذي الحجة.

وتقدم إدارة التوجيه والإرشاد النسائي من خلال تسخير الكفاءات البشرية، عددًا من الخدمات المتنوعة من أبرزها خدمات التوجيه الديني، حيثُ بلغ عدد المستفيدات منها ما يزيد عن (66) ألف مستفيدة، حول تغطية وإنهاء الملاحظات الدينية، وتصحيح صفة الوضوء والصلاة وصلاة الجنازة، وسنن يوم الجمعة، إضافة إلى تفعيل مبادرة جوائز الأذان والتي تعنى بتذكير القاصدات بفضل ترديد الأذان بعد المؤذن والدعاء بعد الانتهاء منه، ونشر الباركوردات الخاصة بالإفتاء وبإصدارات الرئاسة الدينية للاستفادة منها مثل كتاب الدعاء وصفة الحج والعمرة، وبلغ عدد المستفيدات منها حوالي ألفي مستفيدة.

وقدمت الوكالة المساعدة خدمات الإرشاد المكاني على مدار الساعة للإجابة عن تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه، وبلغ عدد المستفيدات منها ما يزيد عن مليون قاصدة ، كما بلغ عدد المستفيدات من أرقام الإفتاء ما يقارب (9) آلاف مستفيدة .

وتحرص إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية على عقد حلقاتٍ قرآنيةٍ لمختلف الفئات من حاجات بيت الله الحرام حيث بلغ عدد المستفيدات منها ما يزيد عن (4500) مستفيدة داخل المصليات ) مصلى ٧٤ و ٨٤، ومصليات التوسعة السعودية الثالثة) حيثُ يتم تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها و مراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل- كذلك إقامة مجالس تختص بشروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروسِ السنة النبوية المطهرة، إلى جانب الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن؛ وتقديم البرامج التي يتم من خلالِها تعليم التلاوة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور لإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين ، كما تنشط الإدارة بتقديم عدد من المبادرات وهي (مبادرة ( فضائل ) والتي تعنى بتصحيح تلاوة سورة الفاتحة مع ذكر فضائلها والتي ترجمت بالإنجليزية والفرنسية والأوردوية، و(ختمة زائرة) وهو عبارة عن عقد اختبار اجتياز قبول للزائرة من قبل اللجنة المختصة يمكِّنها من اجتياز الاختبار والحصول على استمارة لمتابعة التسميع عند أكثر من معلمة خلال أسبوع .

وتعمل إدارة المصاحف النسائية على تزويد المصليات النسائية بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير طوال موسم الحج المبارك ، كتوفير المصحف الشريف بالحجم الكبير في مصلى المسنات، وكذلك المصاحف المخصصة للكفيفات (برايل) داخل المصليات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة بالإضافة إلى توفير مصاحف تراجم لمعاني كلمات القرآن بعدة لغات من أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية، وذلك خدمة لغير الناطقين باللغة العربية ، وتعد عملية تزويد المصليات حسب الاحتياج مستمرة تيسيرًا لقاصدات بيت الله الحرام، ويتم إهداء المصاحف للقاصدات حيثُ بلغت الإهداءات (12) ألف مصحف .