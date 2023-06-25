شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شراء الأضاحي وأعمارها قبل الشراء.. طبيب بيطرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور الغريب الغندور طبيب بيطرى مديرية طب بيطرى الدقهلية، إن هناك مجموعة من الاجراءات التى يمكن لغير المتخصصين الإلتزام بها لضمان شراء أضحية جيدة، دون التعرض لأى تلاعب من قبل التجار، موضحا أنه يُفضل الشراء فى ضوء النهار لتكون تفاصيل الأضحية واضحة، وكذلك عدم التسرع فى دفع أى مبالغ مالية قبل فحص الخروف.

وأشار الغندور، لليوم السابع، إلى ضرورة:

1- إجراء فحص ظاهرى، من خلال لمس ظهر الخروف باليد ومقدمه الصدر، إذا أمسكت يدك بالعظم أو وجدت بروزات أو تورمات أو جروح، فلا تشترى الخروف لأنه هزيل وقد تجد فيه خراج.

2- قف أمام الخروف، وتأكد من أن الرأس مرفوعة وليست متدنية، كما لابد ألا يكون الخروف يصدم رأسه فى الجدار، لأن ذلك قد يكون نتيجة وجود دود فى التجويف العظمى الأنفى يدفعه لفعل ذلك، وكذلك لا يلف فى دوائر، لأنها أعراض مرضية.

3- أنظر للعين جيدا، لابد أن تكون لامعة وبراقة، وألا تكون حمراء أو لونها أصفر الذى يدلل على إصابة الخروف بالصفراء، وهى جميعها ظواهر لا يجب أن تكون فى الأضحية.

4-تابع حركة قدميه، واتركه ليمشى أمامك لابد أن تكون قدمه مشدودة ومستقيمة ولا يعانى من إعوجاج.

5- تجنب شراء الخروف إن لم تكن شهيته مفتوحة وتأكد من ذلك وتركه يأكل قبل الشراء، لأنه إذا لم يكن يتناول الطعام فأن ذلك قد يكون مؤشر للإصابة بالتيتانوس، وإذا دبحته هتلاقى لحمته "حجر".

6- يستجيب للمؤثرات الخارجية وطبيعى، فإن الخراف ذات الحركة المفرطة ليست جيدة، كما أن الهادئة جدا ليست جيدة أيضا.

7-تابع حركة التنفس لديه، وتأكد من عدم وجود أي افرازات من الأنف، وأنه لا يعانى من العطس أو الكحة.

8-الخروف لابد أن يكون سمين ومليان .

9- لا تشترى "نتايه عُشر"، فهى ستمنحك وزن وهمى وستتخلص من الجنين عند الذبح.

10-لا تشترى البتلو، فأن عمره غير مطابق للشريعة ووزنه قليل.

11-ولا تشترى الأَحية إذا كانت: عرجاء، مكسورة، ذيلها مقطوع، أذنها مقطوعة، لأن من الشروط الخاصة بالأضحية أن تكون خاليه من المعائب والعاهات.

12-أما شروط العمر فى الأضحية، فهى:

- الخروف : أقل سن 6 أشهر.

- الماعز: أقل سن 12 شهر.

- الجاموس والأبقار 24 شهر= سنتين.

- الجمل 60 شهر = 5 سنوات.