شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: 10 مرشحين على مقعد النقيب خلال 6 أيام من فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما تنوه اللجنة أن من حق الطبيب أن يترشح لأكثر من مقعد، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم 7 يوليو القادم .

وأسفر اليوم السادس لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من :

علي مقعد النقيب: الدكتور محمد محمد منير، والدكتور جمال عميرة

فوق السن:

الدكتور أحمد العيوطي

الدكتور حيضر سلطان

الدكتور حسام حسني مسعود

الدكتور إبراهيم الزيات

تحت السن

الدكتور أميرة الشاعر

الدكتور أحمد محمود السيسي

الدكتور أمين منتصر أمين

الدكتورة نهي محمود عبد الله

الدكتور محمد طه عبد الحميد

القاهرة

الدكتور محمد محمد منير

وسط

الدكتور عبد الله حسن عوارة

جنوب

الدكتور أمين منتصر أمين

وعن التقدم لمقعد نقيب أطباء الدقهلية والعضوية أعلنت اللجنة العامة للانتخابات عن ترشح أربعة أطباء علي مقعد نقيب الدقهلية وطبيبان علي مقعد العضوية.

وأشارت إلى أن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام حتى الآن 10 أطباء، و54 على مقاعد العضوية للنقابة العامة.