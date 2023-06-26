شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق المأذونين: أدعو المقبلين على الزواج لقراءة كتاب "الإرشاد الأسرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين، هناك إقبال شديد وكثافة فى إجراءات عقود الزواج، وقمت قبل ذلك بتنبيه المقبلين على الزواج بالبدء فى إجراءات الشهادة الصحية قبل العيد بـ 15 يوما، حتى يعقد الزواج فى الميعاد المحدد.

وأضاف إبراهيم سليم خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، على قناة cbc، أن الأوراق المطلوبة لعقد القران البطاقة الشخصية للزوجين ويشترط ان تكون سارية، وشهادة ميلاد الرقم القومى الأصلية ويتم تسليمها للمأذون الشرعى، ويقدم كل زوج وزوجة 5 صور شخصية 4 فى 6 ، والشهادة الصحية للمقبلين على الزواج، وهناك يتم تحاليل وإجراءات للاطمئنان على الصحة.

وأوضح إبراهيم سليم أن الزوجة الأرملة تحضر معها قسيمة الزواج مع شهادة الوفاة، أما المطلقة تحضر قسيمة الطلاق أو ما يفيد إنتهاء العلاقة الزوجية سواء بالخلع او التطليق بحكم محكمة، أما الزوج المطلق يحضر صورة قسيمة الطلاق الخاصة بزوجته الأولى، وإذا كان متزوج يعطى للمأذون اسم الزوجة الأولى وعنوانها.

وأكد إبراهيم سليم، انه فى حالة نقص فى الأوراق المطلوبة يتم تأجيل الزواج حتى يتم استيفاء باقى الأوراق. ولفت إبراهيم سليم، إلى أن وزارة العدل قدمت كتاب "للإرشاد الأسرى" بدأ توزيعه منذ أيام قليلة للتعريف بالحياة الزوجية والتعامل مع الطرف الآخر، وعلاقة الآباء بالأبناء، وأدعو المقبلين على الزواج قراءته.