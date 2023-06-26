"التعليم"تعلن شروط وضوابط الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، نرصدها فى التقرير التالى:

ـ استجابة لرغبات أولياء الأمور، تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان تكافؤ الفرص.

- تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بمدارس STEM بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية تحقيقًا للعدالة والشفافية.

- تشكيل لجنة لبحث إعفاء الطلاب غير القادرين من سداد المصروفات بمدارس STEM بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

- قررت اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي.

- إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.

- يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.

- تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

- يوجد 19 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات.