شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم"تعلن شروط وضوابط الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
ـ استجابة لرغبات أولياء الأمور، تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان تكافؤ الفرص.
- تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بمدارس STEM بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية تحقيقًا للعدالة والشفافية.
- تشكيل لجنة لبحث إعفاء الطلاب غير القادرين من سداد المصروفات بمدارس STEM بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.
- قررت اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي.
- إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.
- يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.
- تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.
- يوجد 19 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات.
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