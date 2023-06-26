شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الذبح بالشوارع وفتح المجازر مجانا.. قرارات محافظ الجيزة استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدة قرارات تنظيمية حازمة لضبط عملية ذبح الأضاحي وإقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق خلال عيد الأضحى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحرصاً على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قرارات محافظ الجيزة بشأن ذبح الأضاحي وإقامة الشوادر بالشوارع والميادين العامة خلال عيد الأضحى المبارك.

1- حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، وفي حالة المخالفة يتم تحصيل 10 آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

2- حظر ذبح الأضاحي بالطريق العام، وتوقيع غرامة 5 الآف جنيه تحصل من المخالفين نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

3- حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

4- فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

5- وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعة تطبيق القرارات حفاظاً على المظهر الحضارى بالشوارع.

6- كلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

7- تشكيل لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

8- تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

9- تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

10- شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف الرقابة على المواقف لإلزام سيارات الأجرة بالمواقع المحددة لها ومنع التلاعب بتسعيرة الركوب أو تجزئة خطوط السير ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات الخاصة بالشوارع والطرق للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

11- أكد محافظ الجيزة سريان العقوبات الخاصة بأية حالات لتشويه الجدران والأسوار والكباري ومنع الإعلانات العشوائية والغير مرخصة بالشوارع والميادين وفرض الغرامات على أصحاب العلامات التجارية الخاصة بها.