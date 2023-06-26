شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ قيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بعيد الأضحى المبارك، إلى عدد من الوزراء والقيادات الدينية والأمنية.

وجاء نص تهنئته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الأضحى المبارك: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بحلول عيدالأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم فى طريق تنمية مصر فى جميع النواحى، وهو ما يلمسه جميع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة.

فيما بعث برقية تهنئة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها: بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهانى بحلول عيدالأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.

وأرسل برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها: يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. داعين الله أن يوفقكم فى استكمال مسيرتكم المخلصة فى القيام بالدور التنويرى لنشر الوعى وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

وتوجه ببرقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هذا نصها: بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية فى نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك.

وهنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة، هذا نصها: بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.

وبعث برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بحلول عيد الأضحى المبارك، وقال فى نص البرقية: بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صفو جنود، أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها.