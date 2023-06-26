6 معلومات تؤكد عدم تدخل القارئ الضوئى فى سحب رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن جهاز القارئ الضوئى "اوبتيكال" الذى تستخدمه شركة شعاع لمتابعة مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والتأكد من انتظام عملية الشحن.



وفيما يلي أهم المعلومات التي تؤكد عدم تدخل القارئ الضوئى فى سحب رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع: وفيما يلي أهم المعلومات التي تؤكد عدم تدخل القارئ الضوئى فى سحب رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع:

1-يعتمد كشاف شركة شعاع على تطبيق القارئ الضوئي من خلال جهاز إلكتروني صغير الحجم لتسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع يسمى القارئ الضوئى "اوبتيكال ".

2- يعتمد جهاز القارئ الضوئي على الانترنت فى ارسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطه كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

3-يهدف هذا التطبيق إلى خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي وعدم الانتظام في شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع.

4-يصعب التلاعب فى جهاز القارئ الضوئي لانه يسجل البيانات وفقا لوقت و تاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

5-تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.

6- بدات شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئي لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.