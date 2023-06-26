شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة" من اليوم وحتى أكتوبر المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدشن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الإثنين، الحملة القومية "100 يوم صحة" من مكتب صحة ميت عقبة، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بجميع محافظات الجمهورية وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم، فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

وتستهدف المبادرة بما تضمه من فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة إجراء الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية لهم وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

وتقدم الحملة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج)، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، وغيرها، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.