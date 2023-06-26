شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة" من اليوم وحتى أكتوبر المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتستهدف المبادرة بما تضمه من فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة إجراء الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية لهم وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
وتقدم الحملة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج)، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، وغيرها، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.
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