شكرا لقرائتكم خبر عن %63 من القراء يطالبون بفرض غرامات على ذبح الأضاحى فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان هل تؤيد فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث؟، أيد غالبية القراء مطالب فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وأيد 63% من القراء مطالب فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث، بينما عارض 37% من القراء مطالب فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.