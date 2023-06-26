شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 15 يوليو.. جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية (عام - فصل واحد - مكفوفين - مهني)، والمقرر انطلاقها يوم السبت 15 يوليو 2023.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة على النحو التالي:

-يوم السبت الموافق 15/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد الموافق 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الإثنين الموافق 17/7/2023: امتحان مادة الهندسة.

-يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-يوم الخميس الموافق 20/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بالمدرسة السعيدية".

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/2023 (الدور الأول) بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

واعتمد محافظ الجيزة، درجة القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدارسى 2024/2023، بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي، و140 درجة للثانوي العام الخاص والمنازل والثانوى الخدمات 175 درجة للقبول.