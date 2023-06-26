شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر اليوم أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان للدرجة الأولى والدرجة الثانية لكل مراكز ومحافظات الصعيد. -الواسطى الدرجة الأولى 85 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها . -الفيوم الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيها . -بنى سويف الدرجة الأولى 100 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيها . -مغاغة الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه . -بنى مزار الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه . -المنيا الدرجة الأولى 155 جنيها، والدرجة الثانية 115 جنيها . -ملوى الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها . -ديروط الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها . -القوصية الدرجة الأولى 180 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها . -أسيوط الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها . -أبو تيج الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها . -صدفا الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها . -طما الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها . -طهطا الدرجة الأولى 215 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيها . -المراغة الدرجة الأولى 215 جنيها، والدرجة الثانية 155 جنيها. -سوهاج الدرجة الأولى 220 جنيها، والدرجة الثانية 155 جنيها . -المنشاة الدرجة الأولى 225 جنيها، والدرجة الثانية 160 جنيها . -جرجا الدرجة الأولى 225 جنيها ، والدرجة الثانية 160 جنيها . -فرشوط الدرجة الأولى 245 جنيها، والدرجة الثانية 170 جنيها . -نجع حمادى الدرجة الأولى 245 جنيها، والدرجة الثانية 170 جنيها . -دشنا الدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 175 جنيها . -قنا الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية175 جنيه . -قفط الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه . -قوص الدرجة الأولى 270 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه . -الأقصر الدرجة الأولى 280 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه . -أسنا الدرجة الأولى 295 جنيه، والدرجة الثانية 195 جنيه . -أدفو الدرجة الأولى 305 جنيه، والدرجة الثانية210 جنيه . -كلابشة الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه . -كوم امبو الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه . -دراو الدرجة الأولى 325 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه . -أسوان الدرجة الأولى 335 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .

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