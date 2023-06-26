5 إجراءات من التعليم بعد صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. اعرفها

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إجراءات لصالح الطلاب بعد الشكاوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة والتى أدى فيها الطلاب الامتحانات أمس الأحد 25 يونيو الحالى.

نستعرض فى التقرير التالى أبرز الإجراءات التى سيتم تطبيقها..

- لجنة من الخبراء ستقوم بمراجعة امتحان مادة الكيمياء ونموذج الإجابة للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وقدرات الطلاب العلمية.

- بعد التصحيح الإلكتروني سيتم تحديد نقاط الصعوبة لكل سؤال.

- قد تلجأ كنترولات الثانوية العامة إلى إلغاء أسئلة أو جزئيات من الامتحان وإعادة توزيع درجاته على باقى إجابات الامتحان.

- قد يتم منح الطلاب الدرجة كاملة إذا اتضح أن هناك سؤالا صعبا ولم يتم الإجابة عنه من قبل الطلاب.

- اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح الطلاب إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له لتحقيق العدالة.

وشكا طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، مؤكدين أن الأسئلة صعبة وفى مستوى مدرس المادة وليس الطالب، كما دخل بعض الطلاب فى حالة من البكاء بسبب صعوبة الامتحان، موضحين أن الأسئلة جميعها غير مباشرة وخاصة الكيمياء العضوية، كما طالبوا بمراعاتهم فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات وعدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء، موضحة أن الكيمياء مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.