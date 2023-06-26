شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يدشن حملة "100 يوم صحة" للكشف والعلاج بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، الحملة القومية "100 يوم صحة" من مكتب صحة ميت عقبة، وذلك بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتوعية للمواطنين بالمجان.

وتعتمد حملة 100 يوم صحة، على تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم على مستوى كل من: المبادرات الرئاسية المُستدامة وكذا التى تم إطلاقها حديثاً، بالإضافة إلى الخدمات التى تُقدمها الدولة من خلال وحدات الرعاية الأساسية، وكذا خدمات الطب الوقائى والتطعيمات وصحة البيئة والغذاء، فضلاً عن تكثيف تقديم خدمات الصحة الإنجابية التى تولى رعاية جوهرية بالمرأة والطفل.

وتستهدف الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.