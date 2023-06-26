شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهنئ الدكتور كامل عبد السلام لحصوله على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة للدكتور كامل عبد السلام رئيس قسم بحوث امراض القطن"سابقا" و المشرف السابق على المعمل المركزى للتقنيات الحيوية - معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بمناسبة حصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم اسماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2022 .

وتمنى وزير الزراعة ل "عبدالسلام" التوفيق ومزيد من النجاحات له ولكل الأساتذة والباحثين في المعاهد والمعامل البحثية التابعة للوزارة مؤكدا على أهمية البحوث التطبيقية فى خدمة القطاع الزراعى

الجدير بالذكر أن الدكتور كامل عبدالسلام حاصل على الدكتوراه عام 2004 "اشراف مشترك المانيا "نشرما يزيد عن 230 بحث علمي في مجلات علمية متخصصة عالمية و اقليمية ذات معامل تأثير، والترتيب الأول على مستوى المركز بمؤشر هيرش 32 مسجل على Scopus و نشر 24 كتاب في تطبيقات النانو بيوتكنولوجى فى مجال الزراعة ووقاية النبات باكبر دور للنشر على المستوى الدولى "سبرنجر-السيفير" بالاضافة الى كتاب مترجم عن التنوع الوراثى بالفطريات "دار جامعة الملك سعود".

كما قام "عبدالسلام"بالإشراف على 13 رسالة ماجستير ودكتوراه في الداخل و الخارج. والمشاركة في 21 مؤتمر علمي دولي ومحلى و عضو تحرير ومحكم في أكثر من 17 مجله علمية عالمية و حصل على دعم ل 21 مشروع بحثي تنافسي بالجامعات السعودية ومن اكاديمية البحث العلمى.

كما حصل على العديد من المنح البحثية "دراسات مابعد الدكتوراة – كباحث زائر" من العديد من الدول الأوربية والاسيوية؟و حصل على 7 جوائز علمية من جهات متعددة على المستوى الداخلي و الخارجي اهمها جائزة مجالس البحث العلمى العربية "البيوتكنولوجى – مركز اول - 2014".