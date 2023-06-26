شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توافق على إنشاء سجلات تراخيص مزاولة مهنة لخريجى تكنولوجيا العلوم الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على إنشاء سجلات جديدة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التي لم ينشأ لها سجل لترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء سجلات لتراخيص مزاولة المهنة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة وفقا للمسمى الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 50 بتاريخ 24 يوليو2019.

وزير الصحة يعلن تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال حملة «100 يوم صحة».

وكان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات.

أكد وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية علي الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الاولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

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