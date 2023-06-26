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الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 104 ملايين مواطن فى 27 محافظة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر» انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات للمواطنين.

 

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة أطلقا مبادرة جديدة وهي 100 يوم صحة»حيث تستهدف 104 مليون مواطن مصري في 27 محافظة تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم .

 

 

وأضاف حسام عبد الغفار : تقدم المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتابع : المبادرة تضم أكثر من 5000 وحدة و500 قافلة طبية و700 مستشفي على مستوى الجمهورية .

 

 


مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 104 مليون مواطن فى 27 محافظة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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