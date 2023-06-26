شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى فى القاهرة 6:21.. وفى الجيزة 6:22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، بعد غد الأربعاء، في محافظات ومدن مصر، حيث ستكون في مدينة القاهرة الساعة السادسة و21 دقيقة، وفي الجيزة الساعة السادسة و22 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وكشف المعهد -في بيان، اليوم الاثنين، عن أن سكان مدينتي طابا والعريش أول من يؤدي صلاة العيد في الساعة السادسة و8 دقائق، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدي سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و42 دقيقة.

وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك سيحين موعدها في الإسكندرية وبني سويف وقنا في الساعة السادسة و24 دقيقة، وبورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ في السادسة و14 دقيقة، والسويس والطور والإسماعيلية ودمياط في السادسة و16 دقيقة.

وأوضح أن سكان دمنهور سيؤدون صلاة عيد الأضحى في الساعة السادسة و22 دقيقة، وطنطا وكفر الشيخ في السادسة و20 دقيقة، وفي المنصورة والغردقة في السادسة و18 دقيقة، والزقازيق وشلاتين في السادسة و19 دقيقة.

وأضاف أن صلاة عيد الأضحى سيحين موعدها في مدينتي بنها وشبين الكوم في السادسة و21 دقيقة، وفي الفيوم في الساعة السادسة و25 دقيقة، وفي المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان في السادسة و28 دقيقة، وأبوسمبل في السادسة و37 دقيقة ومرسى مطروح في السادسة و34 دقيقة.

ولفت إلى أن الصلاة ستكون في مدينة الخارجة في السادسة و36 دقيقة، ونويبع في السادسة و10 دقائق، وحلايب في السادسة و17 دقيقة.