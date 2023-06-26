صحيفة كويتية تبرز استقبال الرئيس السيسى لرئيس وزراء الهند

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال استقباله، أمس، في قصر الاتحادية، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي- ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين، تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، وأشار إلى استعداد مصر الكامل للتعاون مع رئاسة الهند للمجموعة لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.

وذكرت الصحيفة -تحت عنوان "السيسي: نثق في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين لاحتواء التحديات الاقتصادية الدولية"- أن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك؛ لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.