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موعد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، والتى تبدأ 15/ 7 المقبل، ويؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22

 

ويؤدى طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023

 

أما النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) يؤدى الامتحانات خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .

 

ويودى صفوف النقل الثانوى العام وما يعادله الإمتحانات، خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .

 

والنقل الثانوى الفنى وما يعادله من السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .

 

والشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

 

إمتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى بالقاهرة (1)

 

 

إمتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى بالقاهرة (2)

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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