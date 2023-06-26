شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق يوم الأربعاء المقبل 28 يونيو، حيث تتوقع أن يشهد هذا اليوم طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء المقبل 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة الصغرى 28 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 29 درجة

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

و الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.