شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج شقق "روضة السيدة 2" بعد فرشها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أجهزة الدولة من إنهاء مشروع تطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب، "روضة السيدة 2" الذي يتولى تطويره الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق والتعاون مع محافظة القاهرة، ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة.

ويعتبر هذا المشروع استكمالاً لتطوير منطقة روضة السيدة 1 " تل العقارب سابقاً"، ويجرى الآن أعمال دهانات واجهات العمارات من الخارج والداخل، والتشطيبات داخل الوحدات السكنية، وتنفيذ المرافق المختلفة، وتم الانتهاء من تشطيب وفرش وحدة سكنية بالمشروع كنموذج للتشطيب والفرش، المقرر تنفيذها بباقى المشروع.

ويتميز المشروع بواجهات العمارات ذات الطابع الإسلامي الممزوج بالحداثة، بطراز معماري شبيه بمشروع روضة السيدة 1 السابق تنفيذه بذات المنطقة منذ ثلاث سنوات، بما يتناسب مع طابع حي السيدة زينب.

وكانت منطقة الطيبي عبارة عن تل ترابي، مقام عليه عدد من المباني بعضها معرض للانهيار، بها 143 عقارا، تضم 350 أسرة، وتم إزالة المباني وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء العمارات السكنية الجديدة والخدمات اللازمة والتنسيق الحضارى للموقع لتسكين الأهالى بها، وتم تسكين أهالي منطقة الطيبي بشقق بديلة، لحين انتهاء عملية التطوير وعودتهم إلى الوحدات السكنية الجديدة بعد الانتهاء.

ويتكون المشروع من 9 عمارات، بإجمالي 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلاً تجارياً ومبنى خدمياً، وحضانة، وبلغت نسب التشطيبات الداخلية والواجهات 80%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر .

وينقسم المشروع لمنطقتين، الأولى 6 عمارات سكنية، والثانية 3 عمارات سكنية، وتتكون كل عمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة، كما يبعد المشروع 200 متر تقريباً من مترو محطة السيدة زينب.