شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعين 17 من ذوى الهمم ببورسعيد.. ودورات تدريبية للتسويق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ملتقي توظيف لتعيين ذوي الهمم، بمشاركة 4 منشآت بمدينة بورفؤاد، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية .

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة، أنه شارك في الملتقي 40 شاباً من ذوي الهمم وذويهم و4 منشآت بمدينة بورفؤاد، وتم تعيين 14 منهم بتلك المنشآت، فضلاً عن تسليم عقود عمل لعدد 3 حالات، وبإجمالي تعيينات 17 من ذوي الهمم بمدينة بورفؤاد.

وبحسب البيان، أنه على هامش الملتقى افتتحت الندوة الثالثة بمباردة ( من حقك تعرف حقك و قانونك ) ، ونوه مدير المديرية أن الندوة تثقيفية عمالية لذوي الهمم و ذويهم، وتناولت التوعية بحقوقهم طبقاً لقانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمزايا الممنوحة لهم وجهود الدولة الحثيثة في رعاية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافياً، وفي ختام الملتقي والمبادرة تم التأكيد على بناء جسور التواصل المستمر بين مكتب العمل و المواطنين وأصحاب الأعمال.

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج "المقابلات الشخصية " للمتقدمين في دورات التسويق الالكتروني، على مدار ثلاثة أيام، وبلغ عدد المتقدمين علي الموقع الإلكتروني أكثر من 600 من الشباب والفتيات بسوهاج ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP وبالتنسيق مع الادارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة .

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية إجراء اختبار لتحديد المتميزين الذين اجتازوا الاختبار لعقد مقابلة شخصية بمركز التدريب المهني بسوهاج عن طريق لجنة مكونة من : محمد محيي منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج ، وعلاء أبوطالب مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر ، وأحمد يمني مدير مركز تدريب سوهاج .

وأشار مدير المديرية، إلى أن المقابلات تضمنت العديد من الأسئلة عن المهارات المطلوبة في التسويق الإلكتروني وتعريفه وأهميته وكيفية الاستفادة من التسويق الالكتروني في سوق العمل ودور التسويق الالكتروني توفير النفقات واستهداف شرائح كبيرة من العملاء لزيادة معدلات البيع، مضيفاً أنه هناك إقبالا علي مثل هذه النوعية من التدريبات لافتا النظر إلي وجود عدد كبير من الإناث تقدموا للتدريب .

جدير بالذكر، أن التدريب يبدأ خلال شهر يونيو الجاري و لمدة شهر ،يتضمن التدريب الفني المتخصص فى التسويق الالكتروني وزيادة مهارات المتدربين وربطهم بالتطورات الحديثة في التسويق لتمكينهم من فتح مشروعات خاصة بهم ومساعدتهم في توفير فرص عمل لائقة .كما يتضمن التدريب جرعات تثقيفية في قانون العمل 12 لسنة 2003 منها حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وذلك في مركز التدريب المهني بسوهاج والمجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت وشاشات العرض المتطورة.