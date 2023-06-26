شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملة 100 يوم صحة تستهدف جميع المواطنين بمختلف المراحل العمرية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محافظ الجيزة خلال مراسم تدشين الحملة القومية "100 يوم صحة" من مكتب صحة ميت عقبة، "نهتم بالمبادرة اهتماماً كبيراً، وسننطلق بها لكل مواطن يعيش على أرض هذه المحافظة ويحتاج لرعاية صحية وتشخيص صحي في القرية والنجع والمدينة، من خلال القوافل المتنقلة التي تجوب المحافظة والعيادات المتنقلة ومبادرات سيتم إطلاقها للتواجد في بعض الأماكن، بهدف تقديم الخدمة للمواطن من مكانه وبأفضل شكل ممكن"، مؤكدا أن الحملة تستهدف جميع المواطنين.
وتابع حديثه قائلا: "اهتمامنا بالمواطن في القرية والنجع قبل ما يكون في الحضر أو منطقة متميزة، فالحملة ستقدم خدماتها للطفل الذي يحتاج لتطعيمات والمرأة التي تحتاج للاطمئنان على صحتها والمواطنين من جميع الفئات العمرية للجنسين"، مؤكدا: "أي مواطن محتاج أشعة، أو تحاليل هيروح المستشفى وهيستخرج له قرار بالعلاج في مكانه وسيحصل على الخدمة الطبية اللازمة".
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