شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملة 100 يوم صحة تستهدف جميع المواطنين بمختلف المراحل العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن حملة "100 يوم صحة" تأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري، قائلا: "من حق المواطن أن يتردد على أي وحدة صحية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وفي حالة احتياجه لأي علاج يُستخرج له قرار بالعلاج على نفقة الدولة وهو في مكانه دون أن يتكبد عناء الانتقال إلى أي مكان آخر، وهذا ما تستهدفه وستحققه حملة 100 يوم صحة".

وأضاف محافظ الجيزة خلال مراسم تدشين الحملة القومية "100 يوم صحة" من مكتب صحة ميت عقبة، "نهتم بالمبادرة اهتماماً كبيراً، وسننطلق بها لكل مواطن يعيش على أرض هذه المحافظة ويحتاج لرعاية صحية وتشخيص صحي في القرية والنجع والمدينة، من خلال القوافل المتنقلة التي تجوب المحافظة والعيادات المتنقلة ومبادرات سيتم إطلاقها للتواجد في بعض الأماكن، بهدف تقديم الخدمة للمواطن من مكانه وبأفضل شكل ممكن"، مؤكدا أن الحملة تستهدف جميع المواطنين.

وتابع حديثه قائلا: "اهتمامنا بالمواطن في القرية والنجع قبل ما يكون في الحضر أو منطقة متميزة، فالحملة ستقدم خدماتها للطفل الذي يحتاج لتطعيمات والمرأة التي تحتاج للاطمئنان على صحتها والمواطنين من جميع الفئات العمرية للجنسين"، مؤكدا: "أي مواطن محتاج أشعة، أو تحاليل هيروح المستشفى وهيستخرج له قرار بالعلاج في مكانه وسيحصل على الخدمة الطبية اللازمة".