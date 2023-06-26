شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من سلطان عمان للتهنئة بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان. وقدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار. ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السلطان هيثم بن طارق،، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

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