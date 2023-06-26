شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ضيوف خادم الحرمين يفوج 4951 حاجًا لقضاء يوم التروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استعداداتها، لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.

وتعمل اللجان الميدانية على مدار الساعة لتحقيق مستهدفات البرنامج وتوفير الخدمات لضيوف البرنامج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لبلادهم بما يواكب حجم عمل البرنامج والدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده.

وأوضح م وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمكة المكرمة، أن الموافقة السامية هذا العام صدرت باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، إضافة إلى 1000 حاجة وحاجة من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم، فضلًا عن أوامر أخرى باستضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 آخرين من المنظمة العربية (الألسكو)، و150 حاجًا من علماء اليمن، وأوامر أخرى ليصل إجمالي ضيوف البرنامج هذا العام 4951 حاجًا وحاجة.

ورفع ضيوف البرنامج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيمة، مثمنين خدمة المملكة للحرمين الشريفين وعنايتها بضيوف الرحمن من أصقاع العالم.