أخبار مصر

بدء تصعيد الحجاج المصريين إلى صعيد عرفات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصعيد الحجاج المصريين إلى صعيد عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعثة الحج المصرية خطة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا الثلاثاء.

وتتابع غرفة عمليات بعثة الحج المصرية عمليات التصعيد أولا بأول.

يتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات بواسطة حافلات مكيفة وحديثة وسائقين ومرشدين للطريق مدربين.

وقامت بعثة حج القرعة بتوزيع وجبات جافة على الحجاج المصريين لاصطحابها معهم الى عرفات وخلال ايام التشريق.

ويتابع مساعد وزير الداخلية للشؤون الادارية وئيس بعثة الحج المصرية تصعيد الحجاج المصريين الى صعيد عرفات الطاهر لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات البعثة المقامة بأحد فنادق مكة المكرمة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا