شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: رفع أنقاض عقار سيدى بشر والتأكد من عدم وجود سكان أسفله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تواجد كافة الأجهزة التنفيذية فى موقع انهيار عقار مكون من 14 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحى، بحى المنتزه أول، للمتابعة لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرا إلى أنه جار رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.
وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.
ويتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى الآن وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بموقع الانهيار الأمامي لعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول على أرض الواقع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز