محافظ الإسكندرية: رفع أنقاض عقار سيدى بشر والتأكد من عدم وجود سكان أسفله

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.

ويتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى الآن وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بموقع الانهيار الأمامي لعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول على أرض الواقع.